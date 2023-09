Le parole dell'ex calciatore: "L’Empoli ha tenuto testa ai nerazzurri, credo che farà di tutto per risollevarsi e che abbia le carte in regola"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Carmine Gautieri, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter a Empoli: “L’Empoli dopo il cambio di panchina? Ci vuole comunque un po’ di tempo. L’Inter è una delle squadre più forti del campionato, l’Empoli ha tenuto testa ai nerazzurri, credo che farà di tutto per risollevarsi e che abbia le carte in regola”.