Arnautovic, sarà stop lungo? L’Inter sta seriamente valutando di aggregare Sarr

"Un bel problemone per Simone Inzaghi che resta con tre soli attaccanti di ruolo in organico. L’allenatore ha comunque spiegato come Klaassen e Mkhitaryan possano fare, all’occorrenza, le seconde punte, ma questo sarebbe un palliativo, considerato che entrambi non hanno certo caratteristiche fisiche simili a quelle di Arnautovic. Motivo per cui all’Inter si sta seriamente valutando di aggregare alla prima squadra Amadou Sarr, fisicato centravanti della Primavera che già Inzaghi ha avuto ai suoi ordini nelle amichevoli estive".