Intervenuto ai microfoni di TMW, Carmine Gautieri, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: “Potrebbe far bene a qualsiasi società. Evidentemente l’Inter non ha interesse a tenerlo. Per il post? Arnautovic, mi piace molto. È forte, ha caratteristiche alla Ibra. L’ho visto tante volte dal vivo, è formidabile”.