«Decidano quello che vogliono ma facciano qualcosa e se Sala non è in grado di dire ‘A’ o ‘B’ lasci le società correre a Milano, a San Siro a San Donat o o a Rozzano, perché servono stadi più moderni. Io ho il cuore a San Siro, ma tutto il mondo va avanti». Ai microfoni del TGR Lombardia Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha parlato di quanto sta succedendo rispetto al Meazza dopo l'ultimo incontro del sindaco Beppe Sala con i rappresentanti di Inter e Milan.

Tutte le forze politiche continuano a chiedere al sindaco che il caso del nuovo stadio torni ad essere discusso dal consiglio comunale anche perché al Meazza è stato apposto un vincolo architettonico che prima non c'era. Alle critiche Sala ha risposto che l'intendo della sua Giunta è quello di non far traslocare l'Inter e il Milan fuori Milano.