Novità anche in mezzo al campo, non sulle fasce: "Barella, che ormai 13 giorni fa si è sottoposto a un intervento al setto nasale, lascerà il posto a Frattesi. Lui e non l’irrinunciabile Mkhitaryan, che a questo punto giocherà tutte le tre partite in otto giorni. Riposo previsto anche per Calhanoglu, ancora non al top della condizione: la regia sarà affidata ad Asllani.