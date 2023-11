GdS – Inter-Atalanta, le indicazioni della vigilia sui due nodi di formazione

"Ancora una volta senza una “normale” conferenza per la stampa, Inzaghi si è trincerato dietro ai canali del club per parlare della sfida a Gasp. «Nell’Inter conta il noi, non l’io. Con l’Atalanta soffriremo, serve lucidità», ha detto il tecnico. Probabile che schieri gli 11 tipo, quelli anti-Lukaku di domenica. Così Frattesi non è stato provato tra i titolari (Simone conta su Barella e i suoi inserimenti verso le punte), mentre Dumfries è in vantaggio su Darmian a destra.