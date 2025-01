Bruttissima sera a Riad per l'Inter. Dopo essere andata in vantaggio di due gol, i nerazzurri hanno subito la rimonta del Milan, perso il secondo derby stagionale e visto festeggiare i cugini. Una serata storta, ora per la squadra di Inzaghi serve rialzarsi immediatamente.

"L’Inter dovrà fare i conti con le ricadute in campionato di questa sconfitta che non scivolerà via tanto facilmente. Perdere due derby di fila, dopo averne vinti sei, disturberà. Chi ha deriso le scelte di Gasperini, ci ripensi. Inzaghi ha schierato il meglio contro l’Atalanta, pensando che quella fosse la vera finale, e ha pagato ieri. Ora il Napoli lanciato e senza coppe, e la concorrenza in genere, sa che, quando deve affrontare partite ravvicinate e mettere mano al turnover, la super-Inter può perdere colpi, punti e anche uomini. In semifinale si è infortunato Thuram, ieri Calhanoglu. L’Inter può essere spaziale e farne sei alla Lazio, ma anche tornare umana, per stanchezza fisica e mentale, e farsi rimontare in una finale che aveva in pugno. La squadra di Inzaghi resta la più forte e la più pronosticabile, ma la Supercoppa ha dato più fiducia a chi la rincorre", analizza La Gazzetta dello Sport.