Il giorno dopo Inter-Sassuolo, la Gazzetta dello Sport indica Lautaro Martinez come peggiore in campo, per il Toro voto 5: "Avrebbe bisogno di riposo e lo sanno tutti, ma nell'Inter non c'è un altro come lui. Non è brillante, anticipato spesso, pericoloso solo nel recupero". 5 anche per Nicolò Barella: "La partenza è da fulmine, l'arrivo è da lumaca. Il centrocampo del Sassuolo gli ruba spazio e tempi di gioco, lui sbaglia spesso la rifinitura per i compagni dai 25-30 metri".