GdS – Inter, si intravede lo spettro di 2 anni fa: Inzaghi parlerà con i senatori

I 2 punti persi contro il Bologna, che si aggiungono alla sconfitta interna rimediata contro il Sassuolo, non sono ancora stati digeriti in casa Inter , che inizia la sosta per le Nazionali osservando il Milan capolista.

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i nerazzurri comincia a serpeggiare il ricordo di quanto accaduto due stagioni fa: "Mai più. Anche perché, se non fosse così, si saluterebbe ogni idea di stella numero due. L'Inter si consola con il calendario, mancano 30 giornate, ma il pari-shock con il Bologna è andato di traverso a tutti: da Inzaghi fumante di rabbia, fino ai giocatori passando per la società. Ieri delusione e preoccupazione erano le stesse della sera prima perché i 5 punti persi in due partite potrebbero davvero essere «sanguinosi», come detto da Simone.