Gds – Lautaro, inizio da urlo: condivide un record con Meazza e Angelillo

L'inizio di stagione di Lautaro Martinez è stato davvero impressionante. E, come ricorda La Gazzetta dello Sport, l'argentino condivide ora un record con due colonne della storia nerazzurra: "Con il gol segnato nell’ultimo turno di A contro il Bologna, Lautaro Martinez è diventato il 3° giocatore nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di gol nelle prime otto partite giocate in una stagione di Serie A, dopo Giuseppe Meazza (11 nel 1935-36) e Antonio Angelillo (16 nel 1958-59)".