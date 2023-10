Rummenigge: “Lautaro top, spero l’Inter vinca lo scudetto. Ma c’è una cosa da correggere”

"Sembra che stiano bene insieme Lautaro e Thuram, Lautaro ha fatto addirittura 4 gol in un tempo ed è stato un record assoluto", commenta Kalle

"Sembra che stiano bene insieme Lautaro e Thuram, Lautaro ha fatto addirittura 4 gol in un tempo ed è stato un record assoluto. E' un grande giocatore, spero che l'Inter vinca il campionato perché ha una squadra buona. L'unica cosa da correggere: non deve perdere punti preziosi come col Bologna, queste partite devono essere vinte se si vuol vincere il campionato"