"Non c’è più corsa scudetto, l’Inter può cucirsi la seconda stella sulle maglie. La volata per l’ingresso in Champions vale un posto al sole nell’Europa che meglio paga. L’Inter è di fatto già qualificata, il Milan quasi. Restano due o tre posti, dipende dal ranking Uefa per nazioni. Se l’Italia rimarrà tra i primi due Paesi, avrà 5 pass. In caso contrario, i soliti 4. La Juve rischia, se si guarda agli ultimi due mesi, i miseri 7 punti in 9 partite. Avanti di questo passo verrebbe risucchiata e scavalcata dal Bologna. La Signora potrebbe presto scoprirsi quarta", analizza La Gazzetta dello Sport.