GdS – Suning non pompa soldi ma bacheca Inter riempita. Ora obiettivo scudetto

Le difficoltà non sono mancate, ma l'Inter degli ultimi anni è riuscita comunque a regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, parlando della nuova sfida in viale della Liberazione: "L'Inter finora ha dimostrato che si può porre le basi per rifondare (partiti 8 big: da Onana a Handanovic, da Brozovic a Skriniar passando per D'Ambrosio, Dzeko, Lukaku e Gagliardini) una squadra arrivata in finale di Champions, dopo aver vinto due trofei, anche se non si hanno decine di milioni di euro da investire. Come successo fino al 2019, quando Suning pompava soldi a getto continuo nell'Inter.