La generosità di D’Ambrosio: il nerazzurro partecipa alla campagna lanciata dai Ferragnez

Sul balcone tutti insieme per allontanare la paura con un flash-mob. Per sentirsi meno soli in questo isolamento forzato e per ricordarsi a vicenda quanto sia importante non uscire di casa. Danilo D’Ambrosio abita nello stesso quartiere di Chiara Ferragni e Fedez, le due famiglie sono vicine di palazzo. Insieme sui balconi ma anche nella lotta al coronavirus. Danilo D’Ambrosio ha partecipato alla raccolta di fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez donando 40.000 euro. Un gesto molto generoso, dopo la campagna lanciata dall’Inter alla quale hanno partecipato primi tra tutti i giocatori, lo staff e i dipendenti nerazzurri (leggi qui come donare).