Inter-Genoa è la partita degli Inter Club. “Magliette con patch speciale all’asta per…”

Per il 60° anniversario della nascita degli Inter Club, il club nerazzurro ha voluto ringraziare tutte le associazioni presenti nel mondo così

Inter-Genoa vale tanto per la classifica e le ambizioni da titolo per i nerazzurri ma riveste un'importanza che va oltre il risultato del campo.

Come riportato quest'oggi da Tuttosport, infatti, Inter-Genoa è la partita dedicata agli Inter Club. "In occasione del match infatti i club tornano protagonisti per celebrare il 60° della fondazione del Centro Coordinamento. L’Inter scenderà in campo con una patch speciale e alcune delle maglie indossate saranno messe all’asta, con il ricavato devoluto a sostegno di Inter Campus in Bolivia", si legge sul quotidiano torinese. Durante il match, tra l'altro, saranno proiettati con dei led i nomi degli Inter Club, intervallati dalla scritta 'grazie' in diverse lingue.