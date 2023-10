Genoa-Milan e il gol di Pulisic, Zazzaroni: “Un allenatore importante mi ha scritto che…”

Nel corso del programma "Pressing", Ivan Zazzaroni ha parlato del gol di Pulisic che ha scatenato molte polemiche in Genoa-Milan. "Vedendo la partita, io non avevo visto le immagini e non riuscivo a capire. Mi ha scritto un allenatore importante che non è Mourinho, mi ha scritto 'mano'".

"Come ci è arrivato? Ha visto come la palla è caduta, non aveva le immagini ma solo per la dinamica. Però non puoi andare solo per la dinamica, devi avere anche le immagini. Obiettivamente era molto difficile".