Genoa, Gilardino recupera i pezzi: contro l’Inter tornano Retegui e Messias

Importanti rientri tra le fila rossoblu per quanto riguarda il reparto avanzato in vista dell'ultima gara del 2023

Si avvicina l'appuntamento con l'ultima impegno ufficiale del 2023: l'Inter capolista sarà di scena sul campo del Genoa. Per l'occasione, la squadra rossoblu potrà contare su importanti rientri nel reparto avanzato. Così scrive Il Secolo XIX: "Alberto Gilardino ieri a Pegli ha ritrovato i suoi calciatori di maggior talento proprio in vista della sfida alla capolista Inter di venerdì sera al Ferraris. [...] Sia Retegui che Messias si sono lasciati alle spalle per l'ennesima volta le noie fisiche e sono pronti a dare il loro contributo contro la capolista".