Inter, obiettivo 50 punti. Genoa per il titolo d’inverno, poi il Verona: il piano di Inzaghi

"Venerdì l’Inter può diventare campione d’inverno: non va in bacheca, non è un titolo, ma è un po’ come quando in un sentiero di montagna a un certo punto incontri il cartello col numero sopra che sì, ti indica la via, ti suggerisce che la strada è quella giusta. Serve vincere. Potrebbe anche bastare un pareggio, ma con i tre punti ci si mette al riparto da ogni calcolo e soprattutto si tiene il piede schiacciato sull’acceleratore. Inzaghi per la verità ci è già riuscito: nel 2021-22, alla sua prima stagione in nerazzurro, l’Inter si prese lo scudetto d’inverno salvo poi subire la rimonta dal Milan. Ma oggi l’andatura è più sostenuta. Perché, se vogliamo tradurre tutto in termini puramente numerici, l’unica volta in cui la squadra nerazzurra ha tenuto questo ritmo – ovvero 44 punti in 17 giornate – è stata nel campionato 2006-07. Roberto Mancini allora ne fece uno in più, 45", scrive La Gazzetta dello Sport.