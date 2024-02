Genoa verso l’Inter in ottime condizioni: verso il recupero Vasquez

Doppia seduta in casa del Genoa in vista del posticipo di lunedì prossimo al Meazza contro la capolista Inter

Doppia seduta in casa del Genoa in vista del posticipo di lunedì prossimo al Meazza contro la capolista Inter. I rossoblù, che hanno ripreso gli allenamenti ieri dopo due giorni di riposo, arrivano alla sfida con i nerazzurri in ottime condizioni di salute. Gilardino dovrà fare a meno del solo Matturro, convalescente dopo una operazione, e di Ankeye, arrivato nel mercato di gennaio da due mesi di stop e in fase di riatletizzazione.