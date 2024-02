Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Luca Marchetti ha parlato anche della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta. “L’Inter sa solo vincere. Altra vittoria in questo 2024: gli uomini di Inzaghi (che peraltro cambiano) non conoscono che un risultato: la vittoria. Peraltro arrivata per la quarta volta consecutiva segnando 4 gol. Un’altra dimostrazione di forza straordinaria in una partita che era iniziata con un’Atalanta gagliarda che aveva impensierito i capoclassifica e che era anche passata in vantaggio: gol di De Keteleare annullato per un precedente tocco di mano, intervento da VAR. Ma da quel momento in poi c’è stata di fatto solo l’Inter. Trascinata da un Lautaro straordinario che prima si inventa il lancio in profondità che porta al gol di Darmian e poi (con il sinistro!!!) realizza uno straordinario gol che indirizza definitivamente la partita. E’ un’Inter che da sempre dimostrazioni di ottimo calcio, di grande solidità e di fluidità di manovra invidiabile. E’ una squadra che funziona come un orologio e che non teme paragoni anche con le altre grandi d’Europa. E’ quella che ha segnato di più, ha la miglior differenza reti.