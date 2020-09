Gentile: “L’Inter ha l’imbarazzo della scelta a centrocampo. Nainggolan? Fossi Conte lo terrei”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Riccardo Gentile ha parlato di Sensi e del centrocampo dell’Inter di Conte:

“C’è l’imbarazzo della scelta per l’Inter il mezzo al campo. Può giocare a tre, a due e Sensi può ricoprire più ruoli ed essere un giocatore importante. Eriksen non ha trovato spazio nei sei mesi in Italia: o fai di lui un trequartista alle spalle di due punte o altrimenti non ha un posto. Nainggolan mi sorprenderei se rimanesse, anche se io fossi Conte non lo lascerei andare via”.