Amichevoli Germania, Flick convoca 26 giocatori: torna Gosens

Gosens ha fin qui collezionato 14 presenze con la Germania ed è stato uno dei protagonisti dell'Europeo nel 2021 con un gol e due assist nella vittoria per 4-2 sul Portogallo. L'infortunio e i pochi minuti in nerazzurro avevano convinto Flick a non convocare il nerazzurro per il Mondiale. Negli ultimi mesi Gosens ha ritrovato la forma migliore accumulando minuti importanti.