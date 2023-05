Inter, addio Gosens in estate? Ecco il primo nome per la fascia sinistra

Riflessioni in corso da parte dell'Inter su Robin Gosens: ecco il primo nome per la fascia sinistra in caso di addio

Un nome su tutti in casa Inter per l'eventuale dopo Robin Gosens. Riflessioni in corso da parte del club sull'esterno tedesco, arrivato dall'Atalanta per circa 28 milioni di euro. Lui vorrebbe restare in nerazzurro, ma vorrebbe anche trovare maggior spazio sulla fascia sinistra.