Gerolin: “Samardzic, occasione Inter imperdibile. Lukaku? La Juve tenga Vlahovic”

Manuel Gerolin, ex direttore sportivo - tra le altre - di Udinese e Palermo ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb:

"Siamo a uno dei punti più bassi del nostro calcio. Americani, arabi, inglesi che si vengono a prendere i giocatori è un bene però l’appeal che c’era prima non c’è più".

Da chi si aspetta colpi in entrata?

"Possiamo solo prendere seconde e terze scelte e giocatori in prestito. È uno dei momenti più difficili del nostro calcio. Però è anche vero che abbiamo grandi tecnici e cultura calcistica e in questi casi diamo il meglio di noi. Non mi stupirei se vincessimo qualcosa a livello nazionale".