Ghoulam: “Non si dà la giusta importanza al Napoli. Thiago Motta? Lo vedo all’Inter”

Questo uno stralcio delle sue considerazioni: “Thiago Motta? Io penso che non è ancora pronto per una squadra come il PSG. Il PSG è una squadra speciale, una situazione molto diversa dall’Italia. In Italia dove lo vedo? Magari all’Inter. Spalletti? Non mi piace tanto come si parla del Napoli perché non si dà la reale importanza a quello che sta facendo. Sono primi con 18 punti di vantaggio sulla seconda, una cosa mai vista nel campionato italiano. Sono agli ottavi di finale di Champions e ne parlano come se fosse tutto normale. Vive nel suo mondo però ha un po' di tutto e lo fa bene. Ha sposato la causa del Napoli e ce lo diceva sempre. La Juve ha finito il suo ciclo di vittorie, ora il campionato è molto più aperto per tutti. Prima l'ha vinto l'Inter, poi il Milan, però già l'anno scorso potevamo vincere. Adesso il campionato è molto più aperto, se il Napoli vuole aprire un ciclo dovrà fare delle scelte importanti quest'estate altrimenti sarà difficile".