Giaccherini: “Conte? Inter e Juve possibilità concrete. L’ultima volta che l’ho visto…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Italia, Emanuele Giaccherini dice la sua sul futuro di Antonio Conte . Dopo l'addio anticipato al Tottenham, il tecnico potrebbe tornare ad allenare in Italia. "Penso che cerchi serenità. Ha bisogno un attimo di staccare. Ha avuto problemi anche di salute. Spende tanto a livello fisico e mentale, vive la partita. Ha bisogno di tanta energia, spreme infatti i giocatori. L'ultima volta l'ho visto a Londra ad agosto, ero lì per le vacanze e lo avevo visto già stanco. Deve avere il massimo dell'energia per ricominciare e dare tutto sé stesso".

All'Inter come lo vedresti? Anche se si parla di una o due cessioni fra i big...

"Penso che siano le due possibilità più concrete, probabilmente: non solo guadagna tanto, ma ha bisogno di vincere. La Roma non è che sia un gradino sotto, ma lì dovrebbe ripartire quasi da zero. Lui vuole sapere di poter trionfare e sicuramente Inter e Juve hanno le rose più pronte per vincere".