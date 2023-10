Giaccherini: “Inter, rosa per lottare per tutto. Davanti però coperta corta”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter è veramente incredibile soprattutto in difesa ed a centrocampo: si permette cambi che non abbassano il livello"

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Emanuele Giaccherini, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter: "Ha la rosa per lottare su tutti i fronti. L'Inter è veramente incredibile soprattutto in difesa ed a centrocampo: si permette cambi che non abbassano il livello della qualità. Davanti senza Arnautovic la coperta è diventata corta, e se venisse un raffreddore a Lautaro...".