Giaccherini: “Scudetto? Napoli non è morto. Conte? Lo vorrebbero tutti”

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Emanuele Giaccherini , ex calciatore, ha parlato così della coesa scudetto: "Juventus tra le favorite per lo Scudetto? E’ una squadra forte. I bianconeri vantano giocatori completi in avanti, solidità difensiva ed il vantaggio di non disputare le coppe. È una delle favorite, certo. Se vedrei bene Conte al posto di Garcia? Sarebbe anche brutto fare certe considerazioni adesso. Garcia sta facendo un buon lavoro, a mio avviso. Non è facile dare la propria impronta dopo poco tempo, e il tecnico francese ci sta riuscendo.

Conte, naturalmente, è un allenatore che vorrebbero tutti, capace di garantire nell’immediato la propria impronta. Con una rosa attrezzata per vincere, come quella dei partenopei, Antonio può essere un allenatore papabile, anche se il leccese ha messo in chiaro le sue intenzioni. Per difendere il titolo bisognerà compiere un’impresa? Il Napoli, per me, non è mai stato morto. È normale che, quando perdi una partita, ti puntino sempre il mirino. Dai campioni ci si attende sempre un rendimento alto. Sono convito, però, che il Napoli rimarrà in alto tutta la stagione. Sarà importante la continuità di risultati, vera discriminante per la lotta al titolo”.