Gianfelice Facchetti e la proposta per la fascia di capitano: “Inter, non puoi più aspettare”

La proposta per l'assegnazione della fascia di Capitano in casa Inter

La fascia di Capitano dell'Inter è un riconoscimento che non ha valore. Lo ha ricordato ieri Lautaro Martinez, protagonista nella vittoria contro la Cremonese con una doppietta: "E' motivo di orgoglio portare la fascia di capitano in un club come l'Inter. Ho fatto tanti sacrifici e lavorato tantissimo per questo".