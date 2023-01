Lautaro a Inter TV: “Che orgoglio la fascia di capitano dell’Inter, ho lavorato per questo”

L'Inter stavolta ribalta la partita (e la Cremonese) e porta a casa i tre punti. Ecco come ha analizzato la prestazione il grande protagonista di questa vittoria, Lautaro Martinez : "Partita molto difficile per il risultato che avevamo fatto con l'Empoli. Arrivavamo da una sconfitta durissima, l'importante è che la squadra si è messa a lavorare a testa bassa. Sapevamo che era un campo duro, sapevamo di dover fare il nostro lavoro. Sul gol potevamo fare meglio, ma era difficile da evitare perché è finito sotto all'incrocio. Siamo stati bravi a rimanere in partita e a far girare bene il risultato".

"E' motivo di orgoglio portare la fascia di capitano in un club come l'Inter. Ho fatto tanti sacrifici e lavorato tantissimo per questo. Sicuramente anche la mia famiglia è orgogliosa. I miei gol? Cerco sempre di aiutare i miei compagni. Dzeko? Giocatore importantissimo per la squadra, sappiamo che carriera ha fatto e che con tutti i compagni con cui ha giocato ha fatto bene. Cerco sempre di imparare da lui e dai compagni, è l'unico modo per alzare il livello. Adesso abbiamo un paio di giorni per recuperare per la partita di Coppa Italia, che ti porta a giocare una finale come quella che abbiamo vinto contro il Milan. Dobbiamo recuperare energia e poi pensare al campionato. Alla Coppa Italia teniamo tantissimo", ha dichiarato deciso il Toro.