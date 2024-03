Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, GiulianoGiannichedda, ex calciatore, ha parlato così del momento di crisi della Juventus: "E' un periodo un po' così, la difficoltà è dovuta un po' ai tanti acciacchi dei trascinatori e per questo una squadra così infarcita di giovani ne ha risentito. La Juve, in precedenza, andava fortissima e stava tenendo il passo dell'Inter, poi ha avuto un contraccolpo psicofisico ed è crollata nel momento in cui ha visto sfumare l'obiettivo scudetto".