Inter in tournée in Giappone: Lautaro, sveglia presto e relax

Davanti ad un bellissimo panorama, l'argentino si gode l'inizio di una nuova giornata in ritiro con la squadra nerazzurra

Dal ritiro dell'Inter in Giappone arriva il buongiorno di Lautaro Martinez. Sveglia presto per l'attaccante che si rilassa in attesa di cominciare il programma quotidiano di allenamenti agli ordini di Simone Inzaghi. Buongiorno ha scritto da Osaka, dove i nerazzurri hanno fatto tappa, scrive il giocatore che si prepara ad una nuova stagione piena di responsabilità, nel quale dovrà trascinare l'Inter con la fascia sul braccio. A maggior ragione dopo quanto accaduto con Lukaku, l'attacco nerazzurro è tutto nelle sue mani e nei suoi piedi.