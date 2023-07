Pergolettese, Tonoli: “Frattesi è fortissimo. Lautaro spettacolare. Thuram impressionante”

"Fisicamente è impressionante. È in un nuovo paese, un nuovo calcio: deve ambientarsi e capire bene le dinamiche e le richieste di Inzaghi. Non è stata facile, è una bella bestia. È molto grosso e per questo motivo ha bisogno di entrare in condizione prima di essere decisivo. Ma può fare cose importanti", racconta il giocatore ai microfoni di La Casa di C.