Una giornata di squalifica, da scontare in Nazionale, a Morata e Rodri per il coro nei confronti di Gibiliterra durante la festa post vittoria dell'Europeo

I due calciatori vengono così puniti per le frasi pronunciate a Madrid lo scorso 15 luglio, durante la festa per la vittoria della Spagna agli Europei in Germania, ottenuta in finale contro l'Inghilterra.