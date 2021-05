Inter, un giocatore non riceverà il premio scudetto. TS: “Bonus non previsto”

La proprietà nerazzurra verserà regolarmente il bonus pattuito a inizio stagione con la squadra per la conquista del titolo

In attesa di risolvere la questione legata ai tagli degli stipendi, i calciatori dell'Inter riceveranno presto il premio scudetto. La proprietà verserà regolarmente il bonus a tutti i calciatori tranne uno, come rivelato da Tuttosport: "Solo Pinamonti non ha nel suo contratto un bonus previsto per la vittoria del campionato".