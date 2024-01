EDICOLA / CdS: Il gioco lo fa Max. Juve-Inter, un mese di volata

La lotta scudetto tra Inter e Juve sulla prima pagina del Corriere dello Sport che titola: "Il gioco lo fa Max. Juve e Inter, un mese in volata. Tra Torino e Firenze la sfida a distanza, prima del derby d'Italia. Domani contro l'Empoli Allegri può andare a più quattro costringendo Inzaghi a vincere al Franchi domenica per restare in scia. Nerazzurri con un centrocampo inedito: Asllani, Frattesi, Mkhitaryan".