Giordano: “Inter, Conte vede una crescita? Io no. Pinamonti? Mi faccio delle domande…”

Ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha espresso qualche perplessità sul gioco espresso dall‘Inter di Antonio Conte in questo inizio di stagione, condizionato da risultati altalenanti. Ecco le sue dichiarazioni:

“Atalanta-Inter? E’ più importante per Conte. Se la dovesse sbagliare, in un momento in cui dice che la squadra è in crescita, avrebbe un bel distacco dalla testa. L’Atalanta non ha tutte queste pressioni invece. Conte parla di crescita esponenziale della squadra? Faccio fatica a vederla. Pinamonti è stato pagato molto bene, se non lo può sostituire, allora mi farei qualche domanda, vuol dire che qualche errore è stato fatto“.

(Fonte: TMW Radio)