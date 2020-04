Giordano: “Inter-Messi? Barcellona casa sua per anni, credo sia un affare…”

L’ex calciatore e allenatore, Bruno Giordano, è intervenuto durante la trasmissione ‘Maracanà‘ su TMW Radio per parlare della suggestione di mercato lanciata dall’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti: “Messi all’Inter, ipotesi possibile? Barcellona è stata la sua casa per tanti anni, quindi non credo sia fattibile come affare“.

Sulla questione stipendi: “Pensavo ci fosse più slancio dei calciatori per questa situazione. Ogni società ora dovrebbe decidere caso per caso. Non dovrebbe entrare nel merito la Lega. Non c’è lo slancio e la volontà dei calciatori che invece mi aspettavo. Ora il problema non è più il virus ma la questione economica. Ognuno deve pensare non al proprio orticello ma al bene del calcio. Qui ci sono presidenti che la pensano in un modo, Assocalciatori in un altro. Si deve pensare al bene del mondo del calcio. Qui c’è da risolvere un problema generale, non si una singola categoria“.

Ritornare alla normalità gradualmente? Giordano dice la sua: “Per me anche a fasce d’età, con giorni alternati in cui poter uscire. Troveresti meno persone in giro e non creeresti caos. Dopo Pasqua si dovrebbe cominciare a riaprire qualche attività e tornare gradualmente alla normalità“.