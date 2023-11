Giordano: “Inzaghi? Gli manca lo scudetto. Lautaro fra i 5-6 d’Europa, ma batta i rigori”

Altra serata importante per Lautaro. E' il migliore in Serie A? A che livello è?

"E tra i top-5 in Europa e il migliore d'Italia sicuramente, non solo come gol ma anche come partecipazione all'azione. Il mondiale e la finale di Champions lo hanno formato veramente, ora è più completo. Io farei solo una richiesta a Inzaghi, dovrebbe battere lui i calci di rigore ora perché può arrivare a battere così il record di Higuain".