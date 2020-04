Giordano: “Inter, scambia Lautaro con Suarez, è fra i primi 4 al mondo e ti serve perché…”

Intervistato da TMW Radio, Bruno Giordano, ex attaccante, si è soffermato sulle voci di mercato che corrono sull’asse caldo tra Inter e Barcellona, con il nome di Lautaro Martinez sempre in primo piano:

“Farà una carriera Lautaro. Può fare una carriera da top player, è giovane e ha già dimostrato all’Inter di saperci fare e ora ha dietro squadroni come il Barcellona. Potrebbe lottare per qualcosa di straordinario tra qualche anno. Io vedrei bene uno scambio Lautaro-Suarez, visto che hanno caratteristiche simili. Se fossi nel Barcellona lo farei, perché Lautaro è molto giovane. Suarez è tra i primi 4 attaccanti al mondo e può darti tanto nell’immediato. Il Barcellona può aspettare qualche anno, ma l’Inter vuole vincere subito e quindi uno come Suarez servirebbe“.

(Fonte: TMW Radio)