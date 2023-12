Il quotidiano rivela il numero di quote possedute dal parlamentare per quanto riguarda la società di Zhang

Il quotidiano Il Giornale analizza gli investimenti della classe politica. Tra i politici citati c’è anche Ignazio La Russa, che come riporta Calcio & Finanza, ha quote nell’Inter.

“Ci sono i parlamentari che hanno quote di società, come Ignazio La Russa, presidente del Senato, che dichiara 10mila quote di Fc Internazionale Milano Spa, club gestito dalla famiglia Zhang”.