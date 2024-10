(Il Giornale)

Otto gol in 23 presenze. Davide Frattesi è uno dei pilastri della Nazionale di Spalletti e segna come un attaccante di razza. Per il c.t. è insostituibile nel centrocampo azzurro. "Frattesi è una delle «catapulte» che vede la porta, unendo corsa, sostanza, ricerca della profondità. Ed è vittima di un paradosso. Per Spalletti indispensabile e bomber perché ha le caratteristiche del prototipo del centrocampista offensivo necessarie all'idea di calcio del Ct; con Inzaghi in nerazzurro è invece il primo dei «non titolari» anche se a differenza della stagione '23-'24 nell'Inter ha già giocato il doppio del minutaggio".