Le parole del dirigente: "All'Inter c'era a fare da trampolino di lancio la famiglia Zhang e un management esperto. I Friedkin invece non hanno capito che la Roma senza la sua gente non è niente"

Walter Sabatini , ex direttore dell'area tecnica di Roma e Inter , ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Messaggero. Queste le sue parole sul percorso in giallorosso e nerazzurro: "Per certi versi è stato simile, visto che a lungo entrambi hanno puntato sui parametri zero. Ma è un'arma a doppio taglio. Se porti giocatori a cui dai stipendi altissimi, scavi un fossato nello spogliatoio ed è pericolosissimo".

"Marotta è un grandissimo, Ghisolfi nella migliore delle ipotesi è un bravo giovane dirigente. Agli stranieri devi dare qualche mese per ambientarsi, anche se alla Roma ho l'impressione che ancora non abbiano capito dove sono, come non l'hanno capito i Friedkin, che non hanno mai parlato con la gente. È un atto di un'arroganza insopportabile".