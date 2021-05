Il Giornale – Il futuro di Conte all’Inter? Dipende da Oaktree. Lui vuole restare. Ma…

Il quotidiano milanese parla del futuro nerazzurro e di quanto sarà importante l'incontro tra Zhang e il tecnico

Poi però inevitabilmente arriverà il futuro e di quello parla anche il Giornale come i 275 mln arrivati da Oaktree nelle casse nerazzurre abbiano dato margini di manovra per le spese imminenti. Ma per il futuro non basterà. Conte - secondo il quotidiano milanese - è pronto a restare ma non a qualsiasi condizione. Pare sia rassegnato a perdere almeno un big e il nome che viene fatto è quello di Bastoni. Il rischio è che servano anche altri sacrifici per abbassare il monte ingaggi e l'Inter che ha vinto lo scudetto potrebbe quindi non esserci più la prossima stagione.