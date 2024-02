"Serve più di mezz'ora per vedere la Juventus nell'area dell'Inter, nel primo contropiede riuscito della partita. Juve più alta significa subito più spazi per l'Inter, com'è ovvio che sia. Pur nella notte forse più piccola di capitan Lautaro, che pare patire il derby sudamericano con Bremer. Molto meglio Thuram. Calhanoglu centra il palo esterno e poi calcia poco sopra la traversa, sempre da fuori area, Dimarco vola un paio di volte sulla fascia e un altro paio calcia fuori bersaglio prima di lasciare il posto a Carlos Augusto (e Darmian a Dumfries). Clamoroso l'errore di Arnautovic, che calcia su Szczesny a 5 metri dalla porta. Allegri sposta Cambiaso a sinistra e mette la freccia Weah sulla fascia destra. Il figlio d'arte (con papà davanti alla tv e non allo stadio) sgomma più volte con profitto, ma non basta. Come non basta tutto il resto: per Sommer la 14esima partita in campionato senza gol è anche una delle poche senza parate vere. E anche di questo c'è da tenere conto".