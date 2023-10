Giornale – Inter, pareggio col Bologna vale come un passo falso. Inzaghi esce…

Arrivati alla seconda sosta della stagione, il Giornale ha fatto il pagellone della Serie A. Insufficienza per Simone Inzaghi , per il tecnico dell'Inter voto 5: "Una partenza lampo e dopo dodici minuti i suoi nerazzurri si ritrovano in vantaggio di due reti col Bologna, tra le mure amiche di un Meazza stracolmo ed euforico".

"Invece, la sua Inter va in tilt e si fa rimontare dalla banda di Thiago Motta, uno degli eroi del Triplete, che stavolta mostra il volto dell'avversario ostico da battere. Simone Inzaghi esce da questo weekend di Serie A con una bella emicrania, perché il pareggio casalingo vale come un passo falso. Intanto il Milan, strapazzato nell'ultimo derby, passa avanti in classifica. Black out per Simoncino".