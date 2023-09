Giornale – Inter, sorpasso al Milan in tutte le corsie: Cardinale guardi Marotta…

Si parlerà ancora a lungo del derby di sabato scorso. Per quanto netto è stato il risultato e il divario in campo, la gara è destinata a mostrare strascichi. Il Giornale di questa mattina pone ancora l'attenzione sulle differenti strategie fuori dal rettangolo verde: "L’Inter ha sorpassato il Milan in tutte le corsie di confronto. E forse il Cardinale presidente che vuol fare sempre l’americano dovrebbe dare un’occhiata alla strategia di Marotta che pensa sempre in italiano, nel senso di cercar giocatori stranieri esperti del nostro torneo.