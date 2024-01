Giornale – Inter, pronto un triennale per Taremi e Zielinski. E se parte Sensi può arrivare…

Il commento de il Giornale in merito alle ultime vicende di mercato in casa Inter: occhi su giugno ma non solo

In casa Inter sono ore molto importanti per capire il futuro di Stefano Sensi. Il centrocampista sembra essere orientato ad accettare l'offerta del Leicester, anche se i nerazzurri aspettano ancora l'offerta giusta per lasciarlo partire.