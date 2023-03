Giornale – Il piano B di Inzaghi qual è? Inzaghi si è nascosto dopo la Juve

"In questo modo, però, il tecnico dell’Inter non ha dovuto spiegare perché con la difesa già sottosopra per gl’infortuni, ha deciso di modificare anche il centrocampo, consegnandolo di fatto ad Allegri, e perché dopo aver lasciato Lukaku in panchina a Oporto, in una partita da giocare in contropiede, ha pensato di riproporlo titolare contro la Juventus, che si sapeva forte soprattutto a difendersi e ripartire. La classe di Dzeko sarebbe stata più utile della potenza di Big Rom. Conte si infuriò quando gli chiesero del piano B. Ma il piano B di Inzaghi qual è?".