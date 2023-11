Giornale / Juve-Inter, il ‘risparmioso’ Allegri fermerà i travolgenti nerazzurri? La forza delle due…

Intanto è già iniziato il gioco delle parti con frecciatine relative a favorita e spese. La forza di Juve e Inter? Per Il Giornale è la difesa con 8 clean sheet a testa.

In attacco, invece, l’Inter ha segnato 10 gol in più della Juve, che ha segnato meno anche di Napoli, Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina.

E se da una parte Lautaro è la certezza, insieme al ‘gemello’ Thuram, davanti la Juve non ha ancora trovato la vera coppia tra Chiesa, Vlahovic, Kean e Milik.

